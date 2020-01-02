Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем. Кадры были опубликованы в Сети. Соревнования проходили в Бразилии.

Конкурент Кимплимо - Кибивотт Канди из Кении - обогнал спортсмена в момент, когда представитель Уганды поднял руки вверх уже у финишной ленты. В результате киниец установил новый рекорд: он преодолел 15 километров за 42 минуты 59 секунд. Киплимо уступил сопернику на секунду.

Джейкоб Киплимо является бегуном на средние и длинные дистанции и участником летних Олимпийских игр 2016 года, призером чемпионата мира по бегу по пересеченной местности. Кроме того, Киплимо два раза становился призером юниорского чемпионата мира.