Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем. Кадры были опубликованы в Сети. Соревнования проходили в Бразилии.
Конкурент Кимплимо - Кибивотт Канди из Кении - обогнал спортсмена в момент, когда представитель Уганды поднял руки вверх уже у финишной ленты. В результате киниец установил новый рекорд: он преодолел 15 километров за 42 минуты 59 секунд. Киплимо уступил сопернику на секунду.
Джейкоб Киплимо является бегуном на средние и длинные дистанции и участником летних Олимпийских игр 2016 года, призером чемпионата мира по бегу по пересеченной местности. Кроме того, Киплимо два раза становился призером юниорского чемпионата мира.
Qué final en la San Silvestre de Sao Paulo 😁😁— Miguel del Pozo (@ricohill8) December 31, 2019
Gracias a @Gol por la retransmisión pic.twitter.com/9uxdHDroRA