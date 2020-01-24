«Программа "Красная машина" работает»: в Москве встретили юношескую олимпийскую сборную

В Москве встретили сборную России, которая с триумфом вернулась с III зимних юношеских Олимпийских игр. В Шереметьево ребят встречали сотни болельщиков. Из швейцарской Лозанны российские спортсмены привезли 29 медалей, благодаря которым сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Решающей стала победа хоккеистов, которые в финале обыграли сборную США со счетом 4:0.

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над США и отметил, что ребята показали «необыкновенно шикарный хоккей - современный, атакующий».

«У нас хорошее будущее, у игроков хороший потенциал. Тренер берет лучшее, что мы ему даем, думаю, что Владимир Филатов собрал очень хорошую команду», - сказал Третьяк.

Глава Федерации хоккея России отметил, что в организации очень довольны результатом, подчеркнув, что «команда отработала на 100%».