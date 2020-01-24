Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые по результатам короткой и произвольной программы получили 234,58 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро с суммарным результатом по итогам двух прокатов в 208,64 балла.

Бронзовые награды у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, откатавших на 206,53 балла.

В короткой программе Бойкова и Козловский побили мировой рекорд, а в произвольной показали второй результат в истории. По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.

Накануне российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл соревнования среди одиночников. Серебро турнира также завоевал спортсмен из России Артур Даниелян.