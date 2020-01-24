«Сила нашего духа»: знаменитые спортсмены поздравили юношескую сборную с триумфом на Олимпиаде

По итогам III зимних юношеских Олимпийских игр российская сборная одержала победу в общекомандном зачете турнира, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Знаменитые спортсмены поделились со «Звездой» впечатлениями от выступления юных атлетов в швейцарской Лозанне.

«Это произошло впервые, когда мы в общекомандном зачете выиграли. У нас хороший молодежный состав и с этим можем идти на олимпиаду в Пекин через 2 года, и показать прекрасные результаты!», - сказала депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в своем комментарии рассказал, что весь российский биатлон активно наблюдал за выступлениями спортсменов и очень рад, что наши биатлонисты завоевали 3 золотых и 3 серебряных медали.

«Это прекрасные выступления, это лучшие выступление в истории и мы уверены, что наша молодежь в ближайшее время возьмет флаг России, и мы будем на пьедестале почета. Мы будем выступать как раньше выступали наши ветерана и старшие поколения», - отметил Драчев.

По мнению заслуженного тренера СССР и РФ по фигурному катанию, Татьяны Тарасовой результаты юношеской Олимпиады говорят о том, что в России очень много талантливых детей, и спорт развивается в правильном направлении.

«В спорте с нами надо считаться, потому что мы та страна, которая производит эти победы и тренеры наши, и наша система подготовки являются лучшими и правильными. Это говорит о силе нашего духа!», - заявила Тарасова.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходили в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января.