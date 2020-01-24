Горячкина проиграла Вэньцзюань в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина в сражении за звание чемпионки мира по шахматам на тай-брейке проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Шахматистки сыграли четыре партии с укороченным контролем. В первых двух была зафиксирована ничья, а в третьей победа досталась Вэньцзюнь. Четвертая партия также не выявила победителя.

Таким образом, 28-летняя китайская спортсменка сумела защитить титул чемпионки мира по шахматам, который она удерживает с 2018 года.

Призовой фонд матча составлял 500 тысяч евро. Победительнице выплатят 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка). Матч стартовал 5 января в Шанхае, а закончился во Владивостоке.