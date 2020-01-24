Голландский мотогонщик скончался после аварии на «Дакаре»

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался в возрасте 48 лет. В течение недели он находился в критическом состоянии после аварии на предпоследнем этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Авария произошла 16 января. В тот день спортсмен на скорости около 50 км/ч врезался в дюну и сломал один из шейных позвонков. В течение десяти минут у него отсутствовало сердцебиение, но медикам удалось его реанимировать, после чего он был госпитализирован вертолетом в больницу Эр-Рияда.

22 января Стравер был перевезен в Нидерланды, в ночь на 24 января он скончался, сообщает портал Motorsport.

Стравер стал вторым гонщиком, который скончался в результате крушения на соревнованиях в 2020 году. Во время ралли «Дакар» 12 января погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.