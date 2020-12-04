ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на столичном стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

Единственный гол был забит на 21-й минуте нападающим гостей Дарио Визингером. Он красиво и точно пробил с дальней дистанции, мяч отскочил от перекладины и влетел в ворота Игоря Акинфеева.

В результате армейцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира, заняв с 3 очками четвертую строчку в турнирной таблице группы К Лиги Европы УЕФА. Лидирует в группе загребское «Динамо», у которого 8 очков. На вторую ступеньку поднялся австрийский «Вольфсберг», заработав 7 очков. На третьей строчке стоит роттердамский «Фейеноорд» с 5 очками.