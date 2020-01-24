Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.

Накануне Алиев стал вторым по итогам коротких прокатов, получив от судей 88,45 балла.

Вторым стал еще один россиянин Артур Даниелян. Его общий результат в короткой и произвольной программах - 246,74 балла.

Третье место занял грузинский спортсмен Морис Квителашвили - подопечный российского тренера Этери Тутберидзе, - с результатом в 246,71 балла.

В первый день соревнований фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе.