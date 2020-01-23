ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ.РФ открыла переговоры о продаже принадлежащих ей акций футбольного клуба ЦСКА.

Ранее, в результате сделки по конвертации долгов ВЭБ стал владельцем более 75% акций клуба. А именно: долг размером более $240 млн, возникший из-за строительства клубом комплекса недвижимости (в том числе стадиона и делового центра), был преобразован в акции. В результате такого решения долга не стало, а ВЭБ распустил резервы в 14 млрд рублей.

Эти действия, как сообщил РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев, положительно скажутся на финансовых показателях как футбольного клуба, так и самой компании.

«Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение»», - объяснил происходящее Кузовлев.

Стоит отметить, что ВЭБ.РФ изначально не имела намерений управлять судьбой ЦСКА и приняла контрольный пакет акций в качестве временной меры, направленной на развитие клуба в будущем. Это указывал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов еще в конце прошлого года - на заседании наблюдательного совета корпорации под председательством Медведева.