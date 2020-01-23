Ориентируемся на одиночниц: Бойкова и Козловский оценили свой прокат с мировым рекордом

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стремятся достигать таких же результатов как и российские одиночницы Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Спортсмены отметили, что юные девушки всегда выполняют тяжелейшие связки и элементы, а вместе с этим систематично показывают катание высочайшего уровня.

«Прокатом и результатом мы довольны, теперь все мысли о произвольной программе», - цитирует Козловского ТАСС.

Накануне Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы с показателем 82,34 балла.

В пятницу, 24 января, российские фигуристы выступят с произвольной программой.