Ориентируемся на одиночниц: Бойкова и Козловский оценили свой прокат с мировым рекордом
Российские фигуристы установили новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.
© Фото: Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стремятся достигать таких же результатов как и российские одиночницы Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.
Спортсмены отметили, что юные девушки всегда выполняют тяжелейшие связки и элементы, а вместе с этим систематично показывают катание высочайшего уровня.
«Прокатом и результатом мы довольны, теперь все мысли о произвольной программе», - цитирует Козловского ТАСС.
Накануне Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы с показателем 82,34 балла.
В пятницу, 24 января, российские фигуристы выступят с произвольной программой.