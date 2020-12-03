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«Зенит» потерпел поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов

Тамара Астапенкова
02:01 03.12.2020
«Сине-бело-голубые» лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков.
«Зенит» потерпел поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов
© Фото: Курт Десплентер РИА Новости

Бельгийский «Брюгге» разгромил питерский «Зенит» со счетом 3:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые», набрав 1 очко, занимают последнюю, четвертую, строчку в турнирной таблице группы F и лишаются шансов на выход в плей-офф еврокубков.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник «черно-синих» Шарль Де Кетеларе. Второй гол в ворота «Зенита» на 58-й минуте оформил полузащитник Ханс Ванакен, успешно реализовав пенальти. Нападающий Ноа Ланг на 73-й минуте пробил точно в дальнюю девятку и довел счет до разгромного.

Матч состоялся на стадионе Ян Брейдель в Брюгге. До этого команды встречались в 1 туре в Санкт-Петербурге. Тогда гости выиграли у питерского клуба со счетом 1:2.

«Брюгге» занимает третью строчку в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов, набрав 7 очков. На первом месте стоит дортмундская «Боруссия» с 10 очками, на второй строчке идет итальянский «Лацио» с 9 очками.

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