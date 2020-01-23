«Прямо как у Воланда»: психиатр напомнил Емельяненко, что от пьянства можно умереть

Пьянство в сочетании с физическими нагрузками заканчивается смертью, «причем неожиданной, прямо как у Воланда». С такими словами обратился внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн к Александру Емельяненко.

«Пить и заниматься спортом категорически запрещено. Готов через вас обратиться к Емельяненко, чтобы он до нас доехал. Мы бы ему помогли избавиться от этих проблем. Это целая технология: лечение, реабилитация», - цитирует Брюна «РБ-Спорт».

Напомним, Александр Емельяненко был пьян и вел себя неадекватно на базе отдыха «Спорт» в Супсехе. В ночь на 21 января он был задержан. По решению городского суда Анапы спортсмена арестовали на семь суток за мелкое хулиганство.