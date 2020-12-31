Молодежная сборная России обыграла шведов со счетом 4:3 на чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею победила соперников из Швеции в матче чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Победу удалось вырвать в овертайме, благодаря точному броску Марата Хуснутдинова.

Кроме него, в составе нашей дружины заброшенными шайбами отметились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. Ранее подопечные Игоря Ларионова уверенно разобрались с австрийскими хоккеистами, разгромив их со счетом 7:1.

Российская сборная обеспечила себе место в плейофф турнира. Чемпионат мира завершится в ночь на шестое января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.