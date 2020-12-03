Туктамышева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию из-за COVID-19

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Как сообщили в Федерации фигурного катания РФ, подопечная Алексея Мишина получила положительный результат при проведении анализа на коронавирусную инфекцию. О состоянии здоровья фигуристки не сообщается.

Этап Кубка России пройдет с 5 по 8 декабря в столичном Дворце спорта «Мегаспорт». На московском льду победительница чемпионатов мира и Европы 2015 года должна была встретиться в том числе с действующей чемпионкой Европы Аленой Косторной и обладательницей золотой медали среди юниоров в 2020 году Камилой Валиевой.

Напомним, чуть более десяти дней прошло после недавней громкой победы Туктамышевой на московском этапе Гран-при среди женщин. Двадцатитрехлетняя «императрица», как ее называют болельщики, сенсационно обыграла главных фаворитов соревнования - учениц «Академии Евгения Плющенко» Алену Косторную и Александру Трусову - и с итоговой суммой в 223,39 балла впервые за свою долгую карьеру стала победительницей домашнего этапа Гран-при.