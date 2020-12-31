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Роналду рассказал о несбывшейся мечте в футболе

Ян Брацкий
12:11 31.12.2020
Воплотить свою мечту в жизнь Роналду сможет в 2022 году в Катаре, где состоится чемпионат мира по футболу.
Роналду рассказал о несбывшейся мечте в футболе
© Фото: Cristiano, Facebook

Звезда мирового футбола, нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что мечтает выиграть чемпионат мира в составе национальной команды. При этом спортсмен заявил, что возглавляя сборную в 2016 году он одержал победу в Лиге наций и не собирается останавливаться на достигнутом в погоне за новыми титулами.

«Как я говорил вам много-много раз, моя мечта - выиграть что-нибудь для сборной Португалии, и я выиграл два титула, что сделало меня счастливым. Я выигрывал в каждом клубе, с которым играл, но чемпионат мира - это мечта», - заявил Роналду в интервью газете Marca.

Ближайший, а возможно и последний шанс воплотить мечту в жизнь у Роналду появится в 2022 году. Очередное мировое первенство принимает Катар. Черед год Роналду исполнится уже 37 лет.

Ранее форвард был признан лучшим футболистом XXI века. За награду также боролись форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, бразильский футболист Роналдиньо и капитан «Барселоны» Лионель Месси. За свою карьеру Роналду пять раз становился обладателем Кубка чемпионов, а также одерживал победу в рамках чемпионатов Италии, Испании и Англии.

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