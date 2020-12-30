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Молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Австрии со счетом 7:1

Ян Брацкий
07:50 30.12.2020
После крупной победы, российские хоккеисты обеспечили себе место в четвертьфинале международного турнира.
Молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Австрии со счетом 7:1
© Фото: fhr, VK

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Австрии со счетом 7:1. Таким образом, подопечные Игоря Ларионова обеспечили себе место в четвертьфинале турнира.

Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На лед российская дружина вышла в статусе фаворита, что довольно скоро было оформлено документально.

Исход игры стал понятен уже в первом периоде, когда россияне отправили в ворота соперников четыре безответные шайбы. Все на что хватило австрийских юношей - один точный бросок во второй двадцатиминутке.

В последнем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Швеции. Чемпионат мира завершится в ночь на шестое января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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