Молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Австрии со счетом 7:1

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Австрии со счетом 7:1. Таким образом, подопечные Игоря Ларионова обеспечили себе место в четвертьфинале турнира.

Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На лед российская дружина вышла в статусе фаворита, что довольно скоро было оформлено документально.

Исход игры стал понятен уже в первом периоде, когда россияне отправили в ворота соперников четыре безответные шайбы. Все на что хватило австрийских юношей - один точный бросок во второй двадцатиминутке.

В последнем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Швеции. Чемпионат мира завершится в ночь на шестое января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.