Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах
Пара Бойкова - Козловский выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.
Спортсмены получили за свой прокат 82,34 балла. Предыдущий рекорд принадлежит китайской паре Вэньцзинь Суй и Цун Ханю, которые получили 81,27 балла на Гран-при в Японии.
Соревнования проходят в австрийском Граце. Второе и третье места в прокате также заняли российские спортсмены. У Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина 74,92 балла, а у фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова - 73,50.