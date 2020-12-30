СМИ: члены сборной РФ по лыжным гонкам попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии

На границе Швейцарии и Италии произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали представители сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщила швейцарская газета Blick.

По информации издания, в микроавтобусе находились шесть человек. Машину занесло на дороге, из-за чего она съехала с трассы и застряла. Сообщается, что в транспортном средстве находились шесть человек.

Известно, что ДТП произошло прошлой ночью. На место происшествия были вызваны скорая помощь и экстренные службы. Все пассажиры микроавтобуса отказались от медицинской помощи. По непроверенной информации, один человек получил легкую травму головы.

Напомним, что с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски». Первый этап состоится в швейцарском Валь-Мюстаир.