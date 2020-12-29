ЦСКА покинули Овчинников и Онопко

В тренерском штабе ЦСКА произошли серьезные кадровые изменения. Клуб покинули два помощника главного тренера Виктора Гончаренко - Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Как сообщили в пресс-службе, «в связи с истечением срока контрактов».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил Овчинникова, который работал с вратарями, за интересную работу и юмор.

«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», - написал Акинфеев в Instagram.

Виктор Онопко сотрудничал с ЦСКА с 2009 года. Он долгое время считался рекордсменом по количеству матчей, сыгранных за сборную России. Сергей Овчинников работал с армейцами в качестве старшего тренера с 2014 года.