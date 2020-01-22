Арест Емельяненко за пьяный дебош не повлияет на проведение боя с Исмаиловым

Руководство лиги АСА прокомментировало задержание бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, которого арестовали на семь суток. Представители лиги заверили, что все запланированные бои остаются в силе.

«Задержание Емельяненко не повлияет на проведение поединка против Исмаилова», - приводит слова представителя лиги ACA Sports.ru.

Поединок Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве.

Накануне спортсмен был пьян и вел себя неадекватно на базе отдыха «Спорт» в Супсехе. В ночь на 21 января он был задержан. По решению городского суда Анапы Емельяненко был арестован на семь суток за мелкое хулиганство.