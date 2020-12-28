Спорт Россия уступила Чехии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею Виктория Ивашечкина Встреча группы В завершилась победой чехов со счетом 2:0. © Фото: fhr, VK Российская сборная по хоккею уступила команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Мероприятие проходит в канадском Эдмонтоне. Встреча группы В завершилась победой чешской команды со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Филип Коффер и Мартин Ланг, передает РИА Новости. Российская команда потерпела первое поражение на турнире. Теперь спортсмены встретятся с командой Австрии 30 декабря. Чешская команда сыграет 29 декабря с американскими хоккеистами. Ранее сообщалось, что в субботу, 26 декабря, сборная России обыграла команду США на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика