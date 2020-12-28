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Россия уступила Чехии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Виктория Ивашечкина
08:10 28.12.2020
Встреча группы В завершилась победой чехов со счетом 2:0.
Россия уступила Чехии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
© Фото: fhr, VK

Российская сборная по хоккею уступила команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Мероприятие проходит в канадском Эдмонтоне.

Встреча группы В завершилась победой чешской команды со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Филип Коффер и Мартин Ланг, передает РИА Новости.

Российская команда потерпела первое поражение на турнире. Теперь спортсмены встретятся с командой Австрии 30 декабря. Чешская команда сыграет 29 декабря с американскими хоккеистами.

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 декабря, сборная России обыграла команду США на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян.

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