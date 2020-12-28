Ларионов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с Чехией на МЧМ-2021

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что матч МЧМ-2021 по хоккею с Чехией был похож на игру футбольного Чемпионата мира 2018 года между сборными РФ и Испании.

«Очень плотная оборона в средней зоне, чехи отдали нам периметр. Через пятерых сложно пробиться, так что старались бросать издали, получать отскоки», - подчеркнул Ларионов во время пресс-конференции.

По его словам, россияне пытались растащить оборону, но вратарь видел многие моменты, и защитники чехов очень много блокировали. Ларионов пообещал, что в следующих матчах игра команды будет более разнообразной, передает РИА Новости Спорт.

«Сделаем акцент на игру под воротами, чтобы получать пусть не самые красивые, но важные голы», - подчеркнул Игорь Ларионов.

Напомним, в понедельник, 28 декабря, молодежная сборная РФ уступила команде Чехии со счетом 0:2 в матче группового этапа чемпионата мира.