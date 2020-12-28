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Назван лучший футболист XXI века

Роман Захаров
01:16 28.12.2020
За данное звание боролись Мохаммед Салах, Роналдиньо, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Назван лучший футболист XXI века
© Фото: Giuseppe Cottini, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший футболист XXI века. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter премии.

За награду также боролись форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, бразильский футболист Роналдиньо и капитан «Барселоны» Лионель Месси.

За свою карьеру Роналду пять раз становился обладателем Кубка чемпионов, а также одерживал победу в рамках чемпионатов Италии, Испании и Англии.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) удостоила главную звезду сборной Польши и нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски звания лучшего футболиста уходящего года. При этом данное звание также оспаривали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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