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Бышовец назвал проблему, которая мешает «Спартаку» добиваться успеха

Валентина Пескова
06:02 27.12.2020
Футболисты команды объявили, что хотят продолжить сотрудничество с немецким тренером Доменико Тедеско до завершения срока его договора, без смены тренера зимой.
Бышовец назвал проблему, которая мешает «Спартаку» добиваться успеха
© Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что проблемы футболистов московского клуба «Спартак» не связаны с работой тренера футбольного клуба Доменико Тедеско. После матча 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (1:3) Тедеско разочарованно объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года. При этом тренер не смог сдержать слез.

Вскоре после заявления немецкого специалиста пресс-служба клуба сообщила, что они приступают к поискам нового тренера. По словам Бышовца, все очень хорошо понимают, что Тедеско столкнулся в «Спартаке» с очень большими проблемами.

«От "тренеришек" до Тедеско в "Спартаке" можно выстроить целую плеяду достаточно хороших тренеров. Значит, проблема не в тренерах, а в той атмосфере, которая сложились в команде и которой приходится работать тренеру. Вина Тедеско, может быть, в меньшей степени», - цитирует РИА Новости заслуженного тренера СССР.

В пятницу, 25 декабря, игроки «красно-белых» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с Доменико Тедеско до завершения срока его договора, без смены тренера зимой.

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