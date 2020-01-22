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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Вадим Иванов
07:53 22.01.2020
В полуфинальном матче россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vedran Galijas, imago-images.de, Globallookpress

Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр. Матч прошел в швейцарской Лозанне.

Три шайбы в ворота финнов забросил капитан россиян Иван Мирошниченко. Благодаря этому он стал одним из лучших снайперов турнира.

В первом матче на юношеской Олимпиаде российская сборная победила Канаду со счетом 6:2, после этого были разгромлены еще и датчане - 9:0.

Финал турнира пройдет 23 января, там Россию ждет сборная США.

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