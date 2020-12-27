В «Барселоне» сообщили о травме Месси
Футболист пропустит матч ЧМ Испании из-за травмы голеностопа.
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Футболист клуба «Барселона» Лионелль Месси не сможет сыграть на матче чемпионата Испании против команды «Эйбар». По словам представителя клуба, у аргентинца диагностирована травма правой лодыжки.
В клубе отметили, что Месси вернется к тренировкам уже после матча, который состоится 29 декабря в Барселоне.
Ранее СМИ сообщали о том, что Месси пропустит матч с «Эйбаром» из-за того, что он находится в отпуске в Аргентине – футболиста якобы отпустил главный тренер клуба Рональд Куман.