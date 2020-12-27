В «Барселоне» сообщили о травме Месси

Футболист клуба «Барселона» Лионелль Месси не сможет сыграть на матче чемпионата Испании против команды «Эйбар». По словам представителя клуба, у аргентинца диагностирована травма правой лодыжки.

В клубе отметили, что Месси вернется к тренировкам уже после матча, который состоится 29 декабря в Барселоне.

Ранее СМИ сообщали о том, что Месси пропустит матч с «Эйбаром» из-за того, что он находится в отпуске в Аргентине – футболиста якобы отпустил главный тренер клуба Рональд Куман.