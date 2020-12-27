Фигуристы-победители ЧМ России войдут в состав сборной

Фигуристы, одержавшие победу на чемпионате России, примут участие в чемпионате мира 2021 года. Об этом заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Отмечается, что предложение отправить фигуристов вынес на рассмотрение тренерский совет федерации фигурного катания.

«Победители чемпионата России автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира при условии, что он состоится» - сообщила Ермолина.

В одиночном катании победителями чемпионата стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин. Золото в парном катании завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме запланирован на период с 22 по 28 марта 2021 года.