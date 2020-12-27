Умер знаменитый рестлер Джон Хабер

Знаменитый американский профессиональный рестлер Джон Хабер скончался на 42-м году жизни.

Фанаты предположили, что их кумир умер от коронавируса. Однако супруга спортсмена уточнила в Instagram, что он скончался от проблем с легкими, не связанными с COVID-19.

Джон Хабер выступал под псевдонимами Люк Харпер и Броди Ли. В марте этого года спортсмен подписал контракт с All Elite Wrestling.