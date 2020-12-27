Тренер вратарей молодежной сборной РФ по хоккею Хабибулин приостановил работу из-за смерти отца
Его функции временно возьмет на себя Рашит Давыдов.
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Николай Хабибулин, тренирующий вратарей молодежной сборной РФ по хоккею, покинул расположение спортсменов из-за смерти отца. Такую информацию предоставила пресс-служба Федерации хоккея России.
Тренером вратарей в период чемпионата мира станет временно заменяющий Хабибулина Рашит Давыдов. Следующая игра первенства состоится 28 декабря. Российская молодежная сборная встретится с Чехией.
Ранее команда выиграла матч с хоккеистами из Соединенных Штатов. Игра окончилась со счетом 5:3 в пользу России.