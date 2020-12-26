Сборная России обыграла команду США на молодежном ЧМ по хоккею
Матч, который проходил в канадском Эдмонтоне, завершился со счетом 5:3 в пользу российской сборной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Крис Бэрри, РИА Новости
Сборная России обыграла команду США на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу России.
Счет в матче открыл нападающий Василий Пономарев. Позднее отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, установивший окончательный счет.
В ночь на 28 декабря состоится игра между Россией и Чехией.