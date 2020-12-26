Сборная России обыграла команду США на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла команду США на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу России.

Счет в матче открыл нападающий Василий Пономарев. Позднее отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, установивший окончательный счет.

В ночь на 28 декабря состоится игра между Россией и Чехией.