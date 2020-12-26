Легендарный чемпион NBA Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет

Прославленный американский баскетболист и востребованный тренер Кей Си Джонс скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти звезды мирового спорта, по словам представителя Celtics Джефф Твисс, стала болезнь Альцгеймера. Об этом пишет издание Globe. В настоящее время дата его предстоящих похорон остается неизвестной.

За свою карьеру Джонс успел 12 раз получить титул чемпиона NBA в роли игрока и наставника. Восемь наград были завоеваны им одна за одной в составе профессионального баскетбольного клуба Boston Celtics в 1958-1966 годы.

В 1983 спортсмен был принят на должность главного тренера в клубе Celtics. Его деятельность получила высокую оценку от участников команды.

«Он сделал своих товарищей по команде лучше, и он добивался максимума от игроков, которых тренировал», - заявили в клубе.

Помимо бостонского клуба, Джонс также успел побывать наставником еще двух команд NBA – Bullets и SuperSonics.

После ухода с тренерской работы Джонс стал специальным помощником и телеаналитиком мужской баскетбольной команды Хартфордского университета. Он был введен в Зал олимпийской славы США в 1986 году и в Зал славы баскетбола колледжа в 2006 году.