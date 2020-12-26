Суд назначил бойцу Минееву штраф за массовую драку

Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца MMA Владимира Минеева за провокацию массовой драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Владимира Минеева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей» - сказали в суде.

Ранее аналогичная мера наказания была избрана в отношении бойца Магомеда Исмаилова, который также участвовал в массовой драке на турнире.