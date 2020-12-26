Суд назначил бойцу Минееву штраф за массовую драку
Сумма денежного штрафа составляет 10 тысяч рублей.
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Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца MMA Владимира Минеева за провокацию массовой драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал Владимира Минеева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей» - сказали в суде.
Ранее аналогичная мера наказания была избрана в отношении бойца Магомеда Исмаилова, который также участвовал в массовой драке на турнире.