Лавров считает необходимым ликвидировать допинг в спорте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия сделала правильные выводы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом глава МИД сообщил в ходе интервью телеканалу «Матч ТВ». Лавров отметил, что решение CAS не несет коллективной ответственности.

«Если ты чистый, у тебя нет допинговой истории или твоя дисквалификация уже истекла, - все, никаких приглашений тебе не нужно, ты имеешь полное право в соответствии с решением твоей федерации попасть в сборную для участия в Олимпийских играх. Я это так понимаю» - рассказал министр.

Лавров, по его словам, сам является противником допинга, так как он разрушает здоровье спортсмена. Министр считает необходимым полностью ликвидировать допинг в спорте.

«Хорошо, что кризис с Российским антидопинговым агентством, наконец-то, завершился» - сказал Лавров.

Также министра возмущает решение CAS о запрете посещения спортивный мероприятий руководством РФ. Данное положение Лавров считает «неприемлемым».

В ходе интервью Лаврова спросили, кого он хотел бы видеть в роли тренера своей любимой футбольной команды – московского «Спартака». По мнению министра, им должен стать россиянин - Лавров не уточнил, кого бы хотел видеть в этой должности.