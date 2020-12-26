Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Лавров считает необходимым ликвидировать допинг в спорте

Алексей Курильченко
22:30 26.12.2020
По словам главы МИД РФ, кризис с Российским антидопинговым агентством разрешился.
Лавров считает необходимым ликвидировать допинг в спорте
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия сделала правильные выводы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом глава МИД сообщил в ходе интервью телеканалу «Матч ТВ». Лавров отметил, что решение CAS не несет коллективной ответственности.

«Если ты чистый, у тебя нет допинговой истории или твоя дисквалификация уже истекла, - все, никаких приглашений тебе не нужно, ты имеешь полное право в соответствии с решением твоей федерации попасть в сборную для участия в Олимпийских играх. Я это так понимаю» - рассказал министр.

Лавров, по его словам, сам является противником допинга, так как он разрушает здоровье спортсмена. Министр считает необходимым полностью ликвидировать допинг в спорте.

«Хорошо, что кризис с Российским антидопинговым агентством, наконец-то, завершился» - сказал Лавров.

Также министра возмущает решение CAS о запрете посещения спортивный мероприятий руководством РФ. Данное положение Лавров считает «неприемлемым».

В ходе интервью Лаврова спросили, кого он хотел бы видеть в роли тренера своей любимой футбольной команды – московского «Спартака». По мнению министра, им должен стать россиянин - Лавров не уточнил, кого бы хотел видеть в этой должности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:36 В стране и мире
Японские ученые назвали способ легко омолодить лицо и тело
00:12 В стране и мире
Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 26 тысяч долларов
23:53 В стране и мире
Тысячи человек остались без тепла из-за аварии на котельной под Челябинском
23:29 В стране и мире
Названы требующие скорейшей медицинской помощи симптомы COVID-19
22:17 В стране и мире
«Нынешняя пандемия не будет последней»: глава ВОЗ рассказал о трудностях COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Директор школы сомелье назвал блюда русской кухни лучшей закуской к алкоголю
Видео
«Я иномарка, которая приспособилась к российским дорогам»: каким запомнили советского разведчика Джорджа Блейка
«Чипированные солдаты против русских зомби»: расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2021 год
Видео
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Видео
Бриллиант из праха и гроб в форме рыбы: самые необычные экспонаты музея похорон в Новосибирске
Видео
В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.