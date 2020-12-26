Бывший игрок сборной РФ по футболу сравнил Игоря Акинфеева по значимости с Майклом Джорданом

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов, последние девять сезонов играющий за футбольный клуб «Ахмат», в своей авторской колонке в газете «Спорт-Экспресс» подвел итоги уходящего года, назвав имена футболистов, которые особенно отличились своей игрой, даже несмотря на сложные условия в связи с пандемией коронавируса.

Спортсмен отметил, что одним из лучших вратарей для него по-прежнему является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который уже много лет находится вне конкуренции.

«Без него ЦСКА не смог бы бороться за чемпионство. Дело не только в том, что Игорь регулярно выручает. Я был с ним в сборной и на себе почувствовал, как он заражает уверенностью полевых игроков. Аура - невероятная!», - пишет Иванов.

Далее футболист вспоминает документальный сериал «Последний танец», в котором баскетболисты «Чикаго Буллз» рассказывали о влиянии на коллектив Майкла Джордана.

«Даже если он был не в идеальном состоянии, но выходил на площадку, то парни понимали, что все равно победят. Вот и Акинфеев обладает такой же аурой. В этом смысле с ним могут сравниться двое - Андрей Тихонов и Руслан Аджинджал. Глыбы!», - восхитился спортмен.

Заслуженный мастер спорта, 34-летний Игорь Акинфеев с начала своей карьеры выступает за ЦСКА и является капитаном команды. Футболист является десятикратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.