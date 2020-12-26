Спорт Олимпийский чемпион Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом» Ирина Киселенко В сезоне - 2019/20 форвард выступил за три клуба Национальной хоккейной лиги. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Нападающий сборной России, олимпийский чемпион Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом». Контракт со спортсменом заключен до конца сезона. Об этом информирует сайт клуба. «Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт по схеме 1+1 с Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком», - приводится в сообщении. Прошлый сезон нападающий провел в NHL, выступая за «Los Angeles Kings», «Montreal Canadiens» и «Washington Capitals» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков. В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В NHL Ковальчук всего за 13 лет провел 966 матчей, набрал 904 (454+450) очка. За 6 сезонов в КХЛ сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика