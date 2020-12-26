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Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию

Ирина Киселенко
20:21 26.12.2020
Соревнования проходили в Челябинске.
Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию
© Фото: Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress

Фигуристка Анна Щербакова в третий раз одержала победу в соревнованиях по фигурному катанию на Чемпионате России.

По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 264, 10 балла. Результат произвольной программы составил 183,79 балла. По сумме программ и в произвольной программе ее баллы превысили мировой рекорд. Рекорд фигуристки не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Ранее Анна Щербакова рассказала, как перенесла пневмонию. Заболевание было зафиксировано у спортсменки в ноябре.

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