Суд оштрафовал бойца MMA Исмаилова за массовую драку
Конфликт произошел во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца MMA Магомеда Исмаилова на десять тысяч рублей за провокацию драки на турнире Fight Nights Global Winter Cup.
Ранее сообщалось, что Исмаилов в ходе турнира вызвал на поединок Владимира Минеева. Словесная перепалка двух спортсменов переросла в массовую драку.
Разнять дерущихся удалось сотрудникам полиции.