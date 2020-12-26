Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли золото чемпионата России

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в парном катании на чемпионате России в Челябинске. Таким образом, они стали трехкратными чемпионами страны.

В ходе выступления в субботу пара получила за свой произвольный прокат 147,58 балла. В общей сложности команда получила 228,23 балла и заняла первое место в турнирной таблице.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а бронзовый приз заслужили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Ранее танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата РФ в танцах на льду – для них это была первая победа. Судьи оценили прокат произвольного танца в 132,88 балла, по итогам двух программ танцоры набрали 220.16.

А в мужском одиночном катании золото завоевал Михаил Коляда, став таким образом трехкратным чемпионом страны. Ему удалось набрать на турнире 296,15 балла.