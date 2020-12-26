«Юная одурь и креативность»: Фетисов об игре молодежной сборной РФ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, экс-хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал победу молодежной сборной в матче против США на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. По его словам, российской команде удалось направить эмоции в нужное русло, что позволило показать достойный результат.

«Молодежные чемпионаты всегда отличались своей непредсказуемостью. Я надеюсь, что нашим спортсменам удастся направить "юную одурь" и креативность на хороший результат. Турнир только начался, у ребят зашкаливают эмоции – они участвуют во одном из самых просматриваемых чемпионатов» - рассказал «Звезде» Фетисов.

Спортсмен отметил, что будет с интересом наблюдать за финальными играми турнира, чтобы узнать, какой команде удастся завоевать звание чемпиона.

Сборная России обыграла команду США со счетом 5:3. Далее ей предстоит встретиться со сборной Чехии.