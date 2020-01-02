Моуринью получил желтую карточку в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку во время матча 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном». Игра проходила 1 января на стадионе Сент-Мэри в городе Саутгемптоне. С минимальным счетом 1:0 выиграли хозяева встречи. Единственный гол был забит на 17 минуте.

Моуринью, о котором часто пишут, что он любит во время матча делать тактические заметки в блокноте, некорректно повел себя в технической зоне. Он заглянул в записи своего коллеги, наставника «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля. Судья посчитал такое поведение неспортивным и показал Моуринью желтую карточку.

Позднее на послематчевой пресс-конференции Моуринью признал, что заслужил желтую карточку и был груб. При этом тренера соперников он назвал «идиотом», пишет «Чемпионат».