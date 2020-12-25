Хоккеисту Шувалову присужден орден «За заслуги перед Отечеством»
По поручению президента РФ Владимира Путина, олимпийскому чемпиону по хоккею Виктору Шувалову был присужден орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. 15 декабря хоккеисту исполнилось 97 лет.
Шувалов был игроком в легендарной сборной СССР по хоккею, которая выиграла Чемпионат мира-1954 и Олимпийские игры 1956 года. Шувалов также имеет звание мастера спорта по футболу - он играл в одном звене с Всеволодом Бобровым, которого многие называют «гением отечественного спорта».
Церемонию награждения приурочили к стартующему сегодня молодежному чемпионату мира в Канаде. Российская сборная является одним из главных претендентов на золотые награды. В торжественном награждении также принял участие легендарный хоккеист и тренер Борис Михайлов.