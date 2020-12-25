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Адвокат хоккеиста Радулова рассказал, как банк обманул его клиента на 1,5 миллиарда рублей

Ирина Киселенко
20:30 25.12.2020
У банка отобрали лицензию, но они просили не заявлять в полицию.
Адвокат хоккеиста Радулова рассказал, как банк обманул его клиента на 1,5 миллиарда рублей
© Фото: Joel Marklund ZUMAPRESS.com Globallookpress

Александр Радулов, нападающий клуба NHL «Dallas Stars», переводил в некий российский банк свою зарплату. Как сообщил «360» адвокат Сергей Ташков, у банка отобрали лицензию, но они просили не заявлять в полицию, так как утверждали, что «деньги все еще работают». Радулов вернулся в Россию, чтобы разобраться с документами и выяснил, что его обманули на 1,5 миллиарда рублей.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать», - рассказал адвокат хоккеиста Сергей Ташков.

Адвокат добавил, что таким образом банк обманул нескольких спортсменов. Несколько лет назад было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли, и обманщики «обработали» всех своих клиентов, убедив их в том, что все деньги в целости и сохранности, не стоит никуда обращаться.

«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой (вклад - прим.ред). У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда», - подчеркнул Ташков.

Ташков отметил, что все эти банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в NHL и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в США. Это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги.

Хоккеист Александр Радулов родился 5 июля 1986 года в Нижнем Тагиле, там же он начал заниматься хоккеем. Спортсмен выступал за хоккейный клуб «Remparts de Quebec», «Nashville Predators», «Салават Юлаев», «ЦСКА» Москва и «Montreal Canadiens». На данный момент Александр Радулов играет в хоккей за рубежом и является игроком клуба NHL «Dallas Stars».

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