Футболист Роман Широков трудится во благо юридической компании

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков трудится в должности заместителя гендиректора одной из юридических компаний с окладом в 50 тысяч рублей. Эти данные содержатся в справках, предоставленных футболистом в суд по делу о нанесении побоев арбитру Никите Данченкову.

© Александр Островский

Адвокат Александр Островский предоставил «Звезде» соответствующие документы: справку с места работы спортсмена и характеристику на него. Как следует из полученных бумаг, бывший игрок сборной России по футболу работает в качестве гендиректора юридической компании с 21 октября 2020 года и зарекомендовал себя как «добросовестный сотрудник, ответственно относящийся к выполнению возложенных на него поручений».

© Александр Островский

Как отмечается в характеристике, Широков «рассудительный, неконфликтный, коммуникабельный, пунктуальный», « всегда готов оказать практическую помощь». При этом в общении с коллегами и подчиненными бывший футболист «сдержан», «пользуется заслуженным уважением» и нарушений трудовой дисциплины за время работы не допускал.

В пятницу, 25 декабря, в суде слушается дело об избиении Широковым судьи Никиты Данченкова. Прокурор запросил для футболиста 1 год и 10 месяцев ограничения свободы, а также взыскания 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшего. При этом, как признался правозащитник Данченкова, они просили 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» во время любительского матча. Широков набросился на судью из-за сделанного ему предупреждения. По факту случившегося было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Позже футболист признал вину и заявил о готовности понести заслуженное наказание.