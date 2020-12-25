ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира в 2021 году из-за COVID-19

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить молодежные чемпионаты мира в 2021 году. Как объяснили свою позицию в ФИФА, меры были приняты из-за пандемии коронавируса.

В сообщении на официальном сайте организации уточняется, что речь идет о мужском чемпионате мира по футболу среди игроков до 20 лет, который должен был пройти в Индонезии, и о мужском чемпионате мира по футболу среди юношеских команд (возраст до 17 лет), который готовилась принять Перу.



«Из-за пандемии бюро совета ФИФА приняло решение отменить проведение в 2021 году мужских чемпионатов мира по футболу до 20 лет и до 17 лет», - говорится в сообщении.



Индонезия и Перу останутся странами-хозяйками соответствующих турниров в 2023 году.