В Москве госпитализирован олимпийский чемпион Юрий Власов
84-летний тяжелоатлет был доставлен в реанимацию.
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Российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов был госпитализирован в Москве.
По предварительным данным, состояние 84-летнего спортсмена ухудшилось еще несколько дней назад, из-за чего он был доставлен в одну из столичных больниц в реанимацию.
На данный момент состояние Власова улучшилось и его перевели в обычное отделение, пишет 112.
«Жив и здоров, все с ним в порядке», - прокомментировала ситуацию дочь спортсмена РБК.
Легендарный тяжелоатлет является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом СССР.
На его счету установил 31 мировой рекорд и олимпийское золото в Риме в 1960 году.