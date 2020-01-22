В Москве госпитализирован олимпийский чемпион Юрий Власов

Российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов был госпитализирован в Москве.

По предварительным данным, состояние 84-летнего спортсмена ухудшилось еще несколько дней назад, из-за чего он был доставлен в одну из столичных больниц в реанимацию.

На данный момент состояние Власова улучшилось и его перевели в обычное отделение, пишет 112.

«Жив и здоров, все с ним в порядке», - прокомментировала ситуацию дочь спортсмена РБК.

Легендарный тяжелоатлет является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом СССР.

На его счету установил 31 мировой рекорд и олимпийское золото в Риме в 1960 году.