СМИ: Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве

Бойцы MMA Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Конфликт произошел после одного из поединков турнира - по словам очевидцев, в октагон вошел Минеев и выразил желание встретиться с Исмаиловым, который тоже вышел на площадку. После словесной перепалки между спортсменами началась драка, дерущихся разняла полиция. Исмаилов получил рассечение.

В рамках поединка Исмаилов и Минеев встречались в октагоне на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой длился пять раундов и завершился вничью.