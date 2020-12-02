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Холифилд бросил вызов Тайсону

Тамара Астапенкова
03:36 02.12.2020
Их встреча в 1997 году стала одной из самых известных в истории бокса, когда Тайсон откусил Холифилду кусок уха.
Холифилд бросил вызов Тайсону
© Фото: JOEL MARKLUND, PPE face to face, globallookpress

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд бросил вызов своему сопернику, бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону. Их встреча в 1997 году стала одной из самых известных в истории бокса. Тогда Тайсон откусил Холифилду кусок уха.

По словам Холифилда, его команда уже давно пыталась организовать бой с Тайсоном, но всякий раз слышала лишь отговорки. Напомним, что 29 ноября 54-летний Тайсон провел выставочный поединок против 51-летнего Роя Джонса - младшего, который завершился вничью.

«Теперь я вижу зачем тебе понадобился промежуточный бой перед схваткой со мной. Рой Джонс хороший соперник, но для местного уровня. Встреча со мной станет событием мирового масштаба. Единственный бой, который хотят видеть болельщики, - это наш с тобой», - приводит слова Холифилда MMA Fighting.

Боксер добавил, что теперь у Тайсона нет никаких причин и оправданий, из-за которых может не состояться встреча.

«Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов драться со мной. Так что подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет. Шаг за тобой. Я готов», - заявил 58-летний Холифилд.

Напомним, что Холифилд и Тайсон встречались дважды. Причем оба боя выиграл Холифилд. В 1996 году в начале 11-го раунда Холифилд провел серию ударов в голову, после чего рефери вмешался и прекратил бой. Тайсон это решение не оспаривал. В 1997 году Тайсон сначала откусил Холифилду заднюю верхнюю часть правой ушной раковины, а затем укусил за левое ухо. Когда Холифилд не вышел на 4-й раунд, началась потасовка. Тайсон бил всех подряд, включая охрану и полицию, чтобы подобраться к сопернику. В результате его дисквалифицировали.

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