Финны победили американцев в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 1:0. Шайбу в третьем периоде забил нападающий Йонас Оден.

Матч проходил в чешском городе Тршинец. За игрой наблюдали более 4500 зрителей.

Ранее в полуфинал вышли сборные России и Канады. Они обыграли команды Швейцарии (3:1) и Словакии (6:1) соответственно.

В 22 часа по московскому времени в оставшемся четвертьфинале Швеция сразится с Чехией.

Полуфинальный матч состоится в Остраве 4 января, игра за третье место и финал – 5 января.

Действующим чемпионом мира является молодежная сборная Финляндии. В прошлый раз команда в финале обыграла американцев со счетом 3:2.