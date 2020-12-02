«Привет, это Диего»: опубликовано последнее сообщение Марадоны

Опубликовано последнее аудиосообщение легенды мирового футбола и сборной Аргентины Диего Марадоны. Он записал его за несколько дней до своей смерти и отправил новому другу своей бывшей супруги Вероники Охеды.

«Привет, это Диего. Может быть, ты сочтешь мои слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Заботься о ней и о моем ангеле Диегито, потому что ему нет равных. У меня много детей, но именно он избавляет меня от последних седых волос», - говорится в сообщении, которое публикует издание Football Italia.

О смерти великого спортсмена стало известно 25 ноября. Марадоне было 60 лет. Незадолго до своего ухода из жизни экс-футболист перенес операцию на мозге.

Ранее прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против Агустины Косачов - психиатра Марадоны в рамках расследования дела о его смерти. Как передает телеканал TN, медик посещала спортсмена после выписки из лечебного учреждения, где ему провели операцию в связи с субдуральной гематомой. Она также присутствовала в доме Марадоны во время объявления о его смерти.