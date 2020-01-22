Сборная России выиграла турнир по хоккею на юношеских Олимпийских играх

Сборная России обыграла сборную США в хоккей на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. Финал турнира завершился со счетом 4:0.

В составе российской сборной шайбы забросили Матвей Мичков (2-я минута, 15), Руслан Газизов (22) и Вячеслав Малов (36).

Золотые награды юношеских Олимпиад российские хоккеисты завоевали впервые в истории. На Играх 2016 года россияне выиграли бронзу, а в 2012 году - стали серебряными призерами. Лучшим бомбардиром российской сборной стал Матвей Мичков, который забросил 9 шайб и отдал 5 голевых передач.

В матче за бронзовые награды сборная Канады оказалась сильнее команды Финляндии - 4:2.

Напомним, в финал Игр сборная России прошла, победив команду Финляндии со счетом 10:0.

Следующие зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в 2024 году.